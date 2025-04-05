В Ярославской области в ДТП на М-8 погиб водитель

В Ростовском районе в аварии на трассе М-8 погиб водитель легкового автомобиля. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

ДТП произошло 4 апреля в 19:48 в районе поселка Семибратово. На освещенном участке дороги произошло столкновение автомобиля Kia и грузовой машины с полуприцепом. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля — он скончался в машине скорой помощи.

В соцсетях появилось видео ДТП, на котором видно, как легковой автомобиль начинает поворачивать налево на перекрестке, но останавливается, и в него въезжает фура, которая двигалась во встречном направлении.

Алла Чижова