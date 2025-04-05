Свердловский СК задержал фигурантку дела об экстремистском сообществе

В Екатеринбурге задержали предполагаемую участницу экстремистского сообщества, сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. Она жила в Ставропольском крае, но скрылась в Новосибирской области, узнав о задержании других членов организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Задержанной предъявили обвинение по ч. 1.1 ст. 282.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества) и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Суд заключил ее под стражу.

В октябре были задержаны шесть предполагаемых членов организации — четыре женщины и двое мужчин из Санкт-Петербурга, Московской, Иркутской, Архангельской области и Краснодарского края. Сейчас они содержатся под стражей.

Как утверждает следствие, обвиняемые пропагандировали в интернете идеи экстремистского сообщества, которое «призывало к социальной ненависти и вражде в отношении осуждённых, сотрудничающих с администрациями исправительных учреждений, и сотрудников правоохранительных органов». В результате продвижения этих идей, по данным СК, заключенные применяли физическое насилие к сотрудничавшим с администрацией колонии.

По данным источника «Ъ-Урал» в силовых структурах, фигуранты привлекали заключенных к участию в сообществе АУЕ (признано экстремистским и запрещено в РФ) через Telegram-канал «Анти Пытки». По его словам, видео с издевательствами над другими арестантами обвиняемые отправляли модераторам канала.

Подробнее — в материале «Экстремистов ловили по регионам»

Анна Капустина