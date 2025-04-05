В Пензе прокуратура добилась предоставления ингалятора 6-летней девочке

В Пензе шестилетнюю девочку, которая страдает аутосомно-рецессивным заболеванием, обеспечили ингалятором благодаря вмешательству прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки по обращению жительницы Пензы о нарушении прав ее шестилетней дочери прокуратура Октябрьского района выяснила, что ребенку требуется ингалятор с пульсирующей подачей аэрозоля. При этом медучреждение не выдает ей данное устройство.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство обратилась в суд с иском к органам системы здравоохранения области о выдаче девочке ингалятора. В итоге ребенок получил необходимое медицинское изделие.

Павел Фролов