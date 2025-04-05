Режим ЧС введен в Усть-Абаканском районе Хакасии из-за шторма

В Усть-Абаканском районе Республики Хакасия введен режим чрезвычайной ситуации. Муниципалитет испытал удар штормового ветра.

«Чтобы пройти пиковую точку циклона в ближайшие несколько часов и обезопасить электролинии, в Калининском и Опытненском сельсоветах принято решение на время полностью обесточить свои территории»,— сообщила глава района Елена Егорова. В настоящее время электроэнергии нет в девяти населенных пунктах района.

По данным главы Хакасии Валентина Коновалова, в ряде населенных пунктов региона частично сорваны крыши домов, происходят отключения электроэнергии из-за перехлеста и срыва проводов. «Пожарные расчеты Усть-Абаканского, Бейского районов, Абакана, Черногорска и Саяногорска ведут борьбу с огнем, все оперативные службы работают в усиленном режиме»,— говорится в сообщении главного управления МЧС по Республике Хакасия.

Валерий Лавский