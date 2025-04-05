Следствие выясняет обстоятельства пожара под Саратовом с двумя погибшими

В Петровском районе Саратовской области сегодня, в субботу, произошел пожар, который унес жизни двух человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно предварительным сведениям, на ул. Центральной поселка Студеный загорелась надворная постройка. Во время ликвидации пожара огнеборцы нашли в постройке тела двух мужчин 34 и 58 лет.

Следователи изучили место происшествия, выясняют все обстоятельства случившегося. Специалистам предстоит провести судебно-медицинское исследование, чтобы установить точную причину смерти мужчин.

Павел Фролов