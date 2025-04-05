В Самарской области шесть БПЛА атаковали предприятие в Чапаевске

В ночь с пятницы на субботу дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории России. Из них шесть БПЛА были сбиты над Самарской областью. Об этом сообщает минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Власти Самарской области прокомментировали атаку беспилотников. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что БПЛА совершили налет на предприятие в Чапаевске.

«Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, в том числе специалисты МЧС занимаются тушением возгорания»,— говорится в сообщении главы региона.

Ситуация находится под контролем, отметил губернатор. Перед этим беспилотник атаковал предприятие в Чапаевске 22 марта. Никто не погиб и не пострадал. БПЛА был ликвидирован.

Георгий Портнов