В Пермь планирует зайти сеть парфюмерных магазинов из Кургана

Бизнесмен Иса Мурадисинов, развивающий сеть точек по продаже ароматных масел и парфюмерии под брендом Zam Zam, намерен открыть магазины в Перми, сообщил он порталу Ura.Ru. «У меня цель — открыть 25 магазинов. В планах увеличить количество точек в Екатеринбурге и зайти на рынок ароматов в Челябинске, Тюмени и Перми» — заявил он изданию. Предприниматель уточнил, что в Перми в планах открытие трех точек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иса Мурадисинов

Фото: страница Исы Мурадисинова в соцсети Иса Мурадисинов

Фото: страница Исы Мурадисинова в соцсети

Сеть парфюмерных точек Zam Zam развивается с 2019 года открыто 10 магазинов на территории Курганской и Свердловской областей. Торговые точки, помимо Кургана, также есть в Шадринске, Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, еще шесть франшиз — в Новоуральске, Сысерти, Магнитогорске и Сургуте.

В Перми работают несколько федеральных сетей парфюмерии, среди них крупная «Магнит Косметикс» (по данным 2Gis, 132 филиала в Перми).