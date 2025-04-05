1 апреля вступила в силу единая программа воспитания в детских лагерях. В стандарт вошли родительские дни, мероприятия, направленные на формирование патриотизма. Кроме того, детям будут прививать традиционные ценности. Доцент кафедры педагогики и психологии детства Кубанского государственного университета Марина Голубь рассказала «Ъ-Кубань», для чего нужна эта программа.

Марина Голубь

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«Сегодня детские оздоровительные лагеря предлагают детям различные современные программы отдыха. Но назрела необходимость единого подхода и четких ориентиров в воспитательной работе детских оздоровительных лагерей.

Несомненным плюсом разработанной единой программы оздоровления и отдыха детей является ее ориентированность на актуальные вызовы времени. В разработанной программе предлагаются три интересных блока. Первый —: “Мир: наука, культура, мораль”, блок “Россия: прошлое, настоящее, будущее” и блок “Человек: здоровье, безопасность, семья, творчество, развитие”. Новый стандарт станет основой для всех оздоровительных лагерей России. В данной программе четко прослеживается смена ориентиров у молодежи. Взят курс “на приоритет духовного над материальным”.

Реализация работы по данным блокам поможет создавать условия для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, традиционных российских духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения. Единственное пожелание: программа должна быть не только стандартом, но и ориентиром для педагогов. Участники реализации данной программы должны быть сами ориентированы на те ценности, которые будут развивать у подрастающего поколения.

Программа в целом направлена на воспитание у детей патриотизма, формирование ценностей здорового образа жизни и традиционной семьи, созидательного труда и защиты Родины. В программе предусмотрены мероприятия не только для детей, но и для их родителей. Все мы сегодня отмечаем важность активного включения родителей в жизнь своих детей. Необходим отдельный план совместных мероприятий по просвещению родителей и их приобщению к воспитанию детей.

Разработанная программа поможет комплексно решить проблему воспитания подрастающего поколения и сделать отдых детей не только интересным, увлекательным, но и полезным».