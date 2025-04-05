Новосибирск и Кемерово принимают матчи волейбольного Кубка России

В Новосибирске 4 апреля стартовали матчи на Кубок России по волейболу среди мужских команд в группе Б. Первый день соревнований удачно сложился для сибирских команд.

Местный «Локомотив» обыграл новокуйбышевскую «Нову» со счетом 3:1 (25:20, 23:25, 26:24, 25:20). 17 очков хозяевам принес диагональный Раджаб. Барнаульский «Университет», выступающий в Высшей лиги А, победил со счетом 3:2 сургутский клуб из Суперлиги «Газпром-Югра». Причем, алтайские волейболисты уступили первые два сета.

Еще два сибирских клуба Суперлиги выступят в группе Г в Кемерове. Там компанию местному «Кузбассу» и красноярскому «Енисею» составят «Тюмень» и «Ярославич» из Ярославля. Игры в группе Г начнутся 6 апреля.

Всего на предварительном этапе Кубка России сформированы четыре группы по четыре команды. Их победители выйдут в следующий раунд.

Валерий Лавский