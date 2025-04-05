В Междуреченске потушили крупный пожар в пятиэтажном доме

Сотрудники главного управления МЧС Кемеровской области ликвидировали крупный пожар в Междуреченске. В ночь на 5 апреля там загорелась кровля одного из пятиэтажных домов.

По данным ведомства, площадь пожара составила 900 кв. м. На его тушение были направлены 29 специалистов и девять единиц техники.

120 жильцов дома были эвакуированы, пострадавших нет. «Для обогрева эвакуированных организованы три автобуса. Для жильцов развернут пункт временного размещения на 244 места»,— сообщили в областном главке МЧС. Администрация Междуреченского муниципального округа уточнила, что часть жителей дома уехала к родственникам, остальных готов принять пункт временного пребывания в лагере «Чайка».

Валерий Лавский