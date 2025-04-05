«Сибирь» уступила «Салавату Юлаеву» в матче плей-офф КХЛ

Пятый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между новосибирской «Сибирью» и уфимским «Салаватом Юлаевым» состоялся 4 апреля. Команды встретились в столице Республики Башкортостан.

Гости открыли счет в первом периоде после точного броска Энди Андреоффа, но лидировали в матче только до конца первого периода. После второго они уже уступали 1:2, а итоговый счет — 2:5 в пользу хозяев. Вторую шайбу у «Сибири» забил Тэйлор Бек. У «Салават Юлаева» трижды отличился канадский нападающий Шелдон Ремпал.

«Сегодня проиграли микромоменты, которые в домашних играх выигрывали. Надо отметить движение у соперника, которое было лучше сегодня, заставляло нас ошибаться и удаляться. Вот эти моменты и решили исход матча, плюс не сработало меньшинство»,— назвал причины поражения главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.

Уфимская команда вышла вперед в серии 3:2. Шестой матч пройдет в Новосибирске 6 апреля.

Валерий Лавский