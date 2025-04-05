Концерт Saluki, выставка «Мемы в искусстве» и лекция «Женщины в авангарде»

Когда откроется фотовыставка «Архипелаг Шпицберген», где пройдет концерт «Диалог с джазом» и что ждет гостей на фортепианном концерте «Сквозь времена и эпохи: Моцарт и Шопен». Больше мероприятий в афише «Ъ-Сибирь».

5 апреля (суббота)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Шуберт Фото: Станислав Шуберт

В ЦК 19 открылась выставка «Архипелаг Шпицберген». Ее автор — новосибирский режиссер и фотохудожник Станислав Шуберт. С 2019 года он регулярно посещает полярный архипелаг в Северном Ледовитом океане, который является частью Норвегии. Автор экспозиции восстановил советскую киноаппаратуру и провел полгода в поселке Пирамида, там же в 2023 году прошла его первая фотовыставка. Все представленные в экспозиции снимки Станислав Шуберт сделал на пленку. Черно-белые кадры он напечатал вручную классическим способом, тогда как цветные изображения отсканировал со слайдов. Начало в 12:00.

6 апреля (воскресенье)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Кичанов Фото: Михаил Кичанов

В Новосибирском государственном краеведческом музее открылась выставка «Путь археолога. Она приурочена к 100-летию со дня рождения Татьяны Троицкой» — основателя новосибирской археологической школы. Экспозиция включила материалы из личного архива, главные находки из археологических экспедиций Татьяны Троицкой, ее научные труды, а также фотографии полевых исследований и занятий археологического кружка. Она исследовала десятки археологических памятников Новосибирской области эпохи раннего железного века (IV в. до н. э. — IV в. н. э.). Начало в 12:00.

7 апреля (понедельник)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Доме ученых СО РАН с новой программой выступит стендап-комик Варвара Щербакова. Популярность она получила благодаря участию в шоу «Женский стендап». Начало в 19:00.

В Новосибирской государственной филармонии состоится концерт «Диалог с джазом». На сцене выступят пианист Дмитрий Карпов и скрипачка Анита Лахина. В программе — «Пьеса в стиле блюз» Игоря Фролова, Фантазия на темы из оперы Джорджа Гершвина «Порги и Бесс», Соната для скрипки и фортепиано № 2 Мориса Равель и другие произведения. Начало в 16:00.

9 апреля (среда)

В «Белой галерее» пройдет лекция Карины Ляниковой «Женщины в авангарде». Она расскажет о том, каким был женский образ в плакатном искусстве и живописи, а также вспомнит самые громкие женские имена в истории русского авангарда: Наталью Гончарову, Варвару Степанову, Анну Лепорскую и других. Карина Ляникова — куратор проекта «Ново-Сибирск. Конструктивизм!», соавтор и продюсер путеводителя по Линии авангарда Новосибирска, сокуратор раздела «Урало-Кузбасс» выставки «Работать и жить». Начало в 19:00.

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В Новосибирском художественном музее откроется выставка «Слава российского оружия» из собрания Тульского государственного музея оружия. На ней будут представлены более 100 уникальных экспонатов за три столетия истории России — подлинные образцы оружия XVIII — первой половины ХХ века. Начало в 12:00.

В Доме джаза с концертом «Бразильский джаз выступит Танина Лодоре, певица, эксперт вокального шоу «Ну-ка, все вместе» и соведущая передачи Ольги Захаровой «Завтрак со звездой». За роялем в этот вечер будет Нина Качанова — пианистка, композитор и аранжировщик. В программе заявлены произведения Антонио Карлоса Жобима, Лиуса Бонфа и других. Начало в 19:00.

10 апреля (четверг)

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В Доме ученых СО РАН состоится фортепианный концерт «Сквозь времена и эпохи: Моцарт и Шопен». Его исполнит пианист, лауреат российских и международных конкурсов — Александр Златин. В первом отделении прозвучат произведения Вольфганга Амадея Моцарта — «Фантазия ре минор», «Фантазия и соната №14 до минор». Во втором — Фридерика Шопена: ноктюрны, этюды, «Баллада №1», «Героический полонез ля бемоль мажор», «Скерцо №2». Начало в 19:00.

11 апреля (пятница)

На сцене лофт-парка «Подземка» рэпер Saluki представит новый альбом Bolshie Kurtki. В 2023 году музыкант выпустил альбом Wild Ea$t, который получил широкий отклик аудитории. Дебютировал Saluki в 2018 году с мини-альбомом «Улицы, дома». Первым большим успехом артиста стал сингл «Тупик» 2019 года. Начало в 20:00.

В пространстве «Арт Ель» состоится открытие выставочного проекта «Мемы в искусстве» Полины Ульянкиной. Автор стремится исследовать природу счастья и того, что вдохновляет человека. В своих картинах она создает «мемные» образы, вызывающие улыбку. Начало в 19:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

В Доме ученых СО РАН выступит группа Billy’s Band. Музыканты известны своими свинговыми ритмами, блюзовыми мотивами, балладами о счастье, любви и верности. В этом году группе исполняется 25 лет. Начало в 19:00.

Александра Стрелкова