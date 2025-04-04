Мирная жительница пострадала при атаке БПЛА на автомобиль в Курской области

Сегодня дрон атаковал автомобиль в селе Мокрушино Беловского района Курской области. В результате девушка 2003 года рождения получила ранения. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Пострадавшую доставили в городскую больницу №2 Белгорода, которая оказалась ближайшим медучреждением.

Днем господин Хинштейн сообщал о еще одном ударе дрона по автомобилю в Курской области. В результате него была ранена 27-летняя женщина, ее отправили на амбулаторное лечение.

Алина Морозова