Пятый матч стартовой серии Кубка Гагарина с московским «Динамо» принес СКА победу

Петербургский хоккейный клуб СКА 4 апреля вышел на лед «ВТБ Арены» с «Динамо» (Москва) в рамках пятого матча стартовой серии Кубка Гагарина. Петербургская команда в гостях одержала победу над москвичами со счетом 4:3, решив итог встречи в овертайме.

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Первая реализованная атака была за СКА — на второй минуте забил Сергей Плотников. Динамовец Артем Михеев на пятой минуте сравнял счет. На этом голы в первом периоде закончились.

В следующей 20-тиминутке петербуржцы вырвались вперед благодаря броску Ивана Демидова. Лишь в третьем периоде динамовцы догнали соперника — гол забил Джордан Уил. Александр Никишин (СКА) на 53-й минуте игры поразил ворота москвичей. Ничейный счет вернул Артем Ильенко.

Далее команды играли в овертайме. Итог встречи определил гол Сергея Сапего, победу одержал СКА со счетом 4:3. Петербургский клуб идет в стартовой серии с результатом 2-3. Следующий матч команды проведут на «СКА Арене».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что хоккеисты СКА проиграли четвертый матч первого раунда Кубка Гагарина московскому «Динамо» на своей площадке со счетом 4:5.

Татьяна Титаева