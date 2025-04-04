PR, экология и ЖКХ

Как бизнесу выжить в современных реалиях, разработать правильную PR-стратегию, узнать о новых технологиях в сфере экологии и ЖКХ. Об этом расскажут эксперты на деловых мероприятиях, которые состоятся в Уфе в апреле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель главы администрации Уфы Денис Ганиев

Фото: vk.com / ganievdt Заместитель главы администрации Уфы Денис Ганиев

Фото: vk.com / ganievdt

9 апреля в гостинице «Башкирия» состоится бизнес-конференция: «Стратегия-2025. Как бизнесу выжить в современных реалиях?». Спикеры — действующие предприниматели: Антон Шаповал, Андрей Поддубный, Алик Басыров, Азамат Сарсембаев, Азат Сулейманов и Азат Разетдинов. В программе: отработка на практике конкретных инструментов для разработки и реализации стратегии в бизнесе, обратная связь от экспертов, обмен опытом.

19 апреля в администрации Уфы пройдет пресс-конференция «Тренды пиара на 2025 год, деловая репутация, креативные индустрии». Модератором мероприятия выступит руководитель регионального отделения Союза пиарщиков России Наталья Кулагина. Среди спикеров: заместитель главы администрации Уфы Денис Ганиев, президент Торгово-промышленной палаты Башкирии Тимур Хакимов, руководитель центра «Мой бизнес» Аида Салимова, председатель реготделения «Опоры России» Ляйсан Николаева и другие. В программе: «Государственная поддержка в продвижении и популяризации через СМИ», «Сообщества как инструмент популяризации и пиара», «Пиар и популяризация социальной политики в РБ», «Как получить доверие аудитории к бренду через ценностный подход в маркетинге» и так далее.

16–18 апреля в выставочном комплексе «Экспо» пройдет выставка «Экология. Технологии. Жизнь». В рамках деловой программы будут затронуты темы: переработка отходов и вторичные ресурсы, технологии контроля качества окружающей среды, молодежные экологические инициативы, недропользование и природные ресурсы, развитие охотничьих и рыболовных хозяйств, экологическое просвещение. Экспозиция выставки будет представлена передовыми разработками в области защиты окружающей среды: оборудование и машины для обращения с отходами, аналитическое, лабораторно-измерительное оборудование, робототехника и БПЛА для борьбы с природными пожарами и так далее.

Тогда же, 16–18 апреля, в «Экспо» состоятся форум ЖКХ «Эффективные решения для комфортной жизни» и специализированная выставка «ЖКХ. Комфортная среда». Крупнейшая в регионе выставка в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства и создания комфортной городской среды. Выставка объединяет производителей, поставщиков и специалистов отрасли, способствуя внедрению инноваций и развитию эффективных решений в сфере ЖКХ.

Основная цель форума — продвижение на отечественный рынок передовых технологий для создания комфортной городской среды, актуальных цифровых решений, современных строительных материалов. В программе: десять тематических мероприятий для специалистов. Среди них — панельные дискуссии, круглые столы, мастер-классы и презентации кейсов. Ожидается выступление более 80 федеральных и региональных экспертов, включая представителей власти, бизнеса и научного сообщества.