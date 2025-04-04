Петр Налич, Кирилл Туриченко, «Собачье сердце» и «Смерть единорога»

В ближайшие семь дней в Уфе выступят Zainetdin, Кирилл Туриченко, оркестр Cagmo и Петр Налич. В театрах покажут спектакли «Собачье сердце», «Тетки», «Весна без тебя», «Белове платье матери». В кинотеатрах можно будет посмотреть фильмы «Смерть единорога», «Батя-2: дед», «Обитель смерти».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкант Петр Налич во время выступления

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Музыкант Петр Налич во время выступления

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Концерты

5 апреля в ГКЗ «Башкортостан» выступит Zainetdin. Концерты музыканта — всегда сочетание этники и классических музыкальных инструментов. В программе: модная современная музыка, лирические песни, зажигательные хиты, акробатика, танцы, световое шоу и другие зрелищные моменты.

«Я хочу любви!» — так называется сольный концерт Кирилла Туриченко, одного из трех солистов «Иванушки International». Послушать певца можно будет 6 апреля в «Тинькофф холл». По словам организаторов, в основе концерта — идея поиска любви через всю жизнь: от яркого и пьянящего чувства страсти, которое мы испытываем в юности, к зрелой и осознанной любви — через потери и разочарования разбитого сердца.

В тот же вечер, 6 апреля, поклонники группы «Король и шут», придя в конгресс-холл «Торатау», смогут услышать любимые баллады в исполнении оркестра и хора Cagmo. В программе концерта: «Кукла колдуна», «Дурак и молния», «Танец злобного гения», «Ели мясо мужики», «Лесник», «Прыгну со скалы», «Проклятый старый дом» и многие другие хиты, ставшие классикой русского рока.

11 апреля в Башкирском государственном театре оперы и балета состоится концерт к 130-летию Шайхзады Бабича «Пой, певец…». На Малой сцене театра соберутся ведущие артисты оперной труппы. В программе прозвучат сочинения башкирских композиторов на стихи Шайхзады Бабича, а также новые романсы и песни по его произведениям, специально созданные для памятного вечера.

В «Тинькофф холле» 11 апреля выступит Петр Налич. В большом сольном концерте прозвучат песни разных лет — и танцевальные, и лирические — в сопровождении большого музыкального бэнда. В 2010 году Петр Налич представлял Россию на «Евровидении». Там музыкант спел балладу Lost and Forgotten, заняв 11-е место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Александр Носик

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Актер Александр Носик

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Спектакли

Поклонников творчества Михаила Булгакова ждут 6 апреля в ГКЗ «Башкортостан» на постановке «Собачье сердце». Зрителей ждет увлекательная, местами комедийная, местами драматическая история главных героев — профессора Преображенского, его помощника доктора Борменталя и, конечно, Клима Чугункина — он же Полиграф Полиграфович Шариков. По словам организаторов, в спектакле примут участие «ведущие артисты московских театров и известные телевизионные актеры». В ролях: Александр Носик, Виктор Логинов, Алексей Степанов, Константин Мерзликин, Надежда Азарова, Мария Сластненкова. В актерском составе не исключены изменения.

7 апреля отдохнуть от повседневных забот можно будет в Доме актера имени Юсуповой. Здесь поставят спектакль «Тетки». В центре сюжета — жизнь двух сестер пенсионного возраста, проживающих в старинном особняке, доставшемся им по наследству. Местные чиновники, положившие глаз на землю под домом в центре города, пытаются выселить сестер на окраину. Что из этого получится? Фарс-комедия с забавными ситуациями. В ролях: Ольга Лопухова, Татьяна Марадудина, Олег Шумилов, Павел Бельков-Манин, Руслан Катеринчук и другие.

Мать воспитала детей, одарив их бесконечной любовью и заботой. Внезапно становится известно, что она неизлечимо больна. Кто же из них позаботится об умирающей матери? Ответ на этот вопрос можно будет узнать 9 апреля в театре «Нур». Тут покажут спектакль «Белое платье моей матери». Роли в постановке Ильдара Валеева исполнят: Расима Гайфуллина, Савия Сираева, Рушат Мударисов, Фина Валеева и другие.

11 апреля в Театре драмы имени Мажита Гафури состоится спектакль «Весна без тебя». Две героини, две судьбы. Каждая из них была счастлива до тех пор, пока не узнала об измене мужа. Алсу своими глазами видит измену мужа, а Фирая узнает о предательстве мужа только после его смерти. Героини вместе переживают испытания судьбы, учатся заново жить и строить отношения. В ролях: Римма Кагарманова, Гульнара Казакбаева, Юнир Куланбаев, Айсыуак Юмагулов и другие. Режиссер-постановщик: Айрат Абушахманов.

12 апреля в «Артерии» ждут родителей с детьми. Тут Мягкий театр покажет постановку по мотивам книги Свена Нурдквиста «Петсон и Финдус: именинныи пирог». В центре истории — котенок Финдус, который празднует день рождения три раза в год. В этот день его хозяин Петсон печет ему именинный пирог. Приготовить блюдо непросто: Петсону нужно попасть на чердак, найти удочку, достать ключ из колодца, починить велосипед, а Финдусу — стать тореадором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Владимир Вдовиченков

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Актер Владимир Вдовиченков

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фильмы

В уфимских кинотеатрах можно будет посмотреть премьеру — фентези-комедию «Смерть единорога». Жила-была семья: девушка Ридли и ее отец-трудоголик Эллиот. В напряженные отношения между отцом и дочерью вмешивается чудо: молодой единорог. Его случайно сбивают автомобилем. Алчные люди пытаются монетизировать ситуацию, но в дело вмешиваются родители сбитого единорога: они открывают охоту на жадных до денег людей. В ролях: Таша Лоуренс, Кристин Грэйс Шарко, Пол Радд, Дженна Ортега, Теа Леони и другие.

Очередная премьера: комедия «Батя-2: дед». Во время развода с женой Макс вспоминает детство, когда родители, которые тоже собирались разводиться, отправили его на лето к деду-фронтовику в деревню. Тогда строгий дед стал настоящим другом и учителем для мальчика, а также свидетелем и участником его многочисленных проделок. В ролях: Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Андрей Андреев, Степан Девонин и другие.

Властный и амбициозный судья в отставке оказывается в уединенном пансионе, где становится невольным участником таинственной игры, которую ведет один из постояльцев. Мужчина убежден, что столкнулся с самым опасным противником за всю свою карьеру. Ставки в этой игре постоянно растут, а изощренный ум соперника оставляет все меньше шансов на выживание, превращая тихий приют в обитель смерти. Таков сценарий детективного триллера «Обитель смерти», который можно посмотреть в кинотеатрах Уфы. В главных ролях: Джеффри Раш, Никки Макдоннелл, Маака Похату, Ивет Парсонс, Джон Литгоу.

Возрастное ограничение: 18+