Тюменским участковым полиции будут ежемесячно доплачивать по 10 тыс. рублей

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о введении ежемесячной социальной поддержки участковым полиции в размере 10 тыс. руб. за счет средств регионального бюджета, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Новая мера поддержки, была предложена фракцией «Единая Россия» в Тюменской областной Думе. Ее парламентарии поддержали единогласно, поэтому с 1 апреля она вступила в силу. Списки для выплат будут формироваться в УМВД России по Тюменской области.

«Уверен, что новая мера поддержки поможет привлечь больше специалистов в эту профессию»,— отметил Александр Моор.

По данным правительства Тюменской области, в 2024 году региональными участковыми полиции в было раскрыто свыше 2,8 тыс. преступлений.

Полина Щуцкая