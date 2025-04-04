Краснодарцу из аварийного жилья вручили ключи от новой квартиры

Администрация Краснодара вручила ключи от новой квартиры Виктору Первышину, ранее проживавшему в аварийном многоквартирном доме. Жилье приобретено муниципалитетом в рамках программы по расселению ветхого фонда, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«По поручению главы Краснодара Евгения Михайловича Наумова мы продолжаем реализацию муниципальной программы по переселению из ветхого и аварийного жилого фонда, которого в нашем городе, к сожалению, еще немало. Основная ее цель — создание безопасных условий проживания людей»,— отметил начальник городского управления по жилищным вопросам Павел Абрамчик.

Новая двухкомнатная квартира Виктора Первышина общей площадью 45 кв. м расположена в ЖК «Дубровка» в районе ул. Беговой. Комплекс обеспечен необходимой инфраструктурой: транспортной развязкой, больницей, детским садом, школой, магазинами, аптекой, детскими и спортивными площадками.

Согласно планам муниципальной программы на 2025 год, предполагается расселить 693 помещения общей площадью 25 тыс. кв. м, в которых проживают 1,2 тыс. человек.

Анна Гречко