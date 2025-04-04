Замдиректора фонда защиты дольщиков Кубани задержан по подозрению в получении взятки

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю задержало 43-летнего заместителя директора фонда защиты прав дольщиков при получении взятки в 1 млн руб. за оформление передачи квартиры законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение через посредника взятки в крупном размере), сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в конце марта 2025 года к замруководителю обратился представитель участника долевого строительства по вопросу передачи квартиры собственнику. Фигурант дела предложил передать ему 1 млн руб. за организацию подготовки и согласования акта приема-передачи жилья, хотя эти действия входили в его служебные обязанности.

Дольщица и ее представитель, осознавая незаконность требований, обратились в органы СК России по Краснодарскому краю. Днем ранее, 3 апреля, при получении денег чиновник был задержан следователями при оперативном сопровождении сотрудников УЭБиПК Главного управления МВД по региону.

Во время допроса обвиняемый полностью признал свою вину. Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас продолжается сбор и закрепление доказательной базы.

СУ СКР отмечает, что вопросы строительства проблемных жилых объектов и защита прав обманутых дольщиков остаются на постоянном контроле ведомства.

Анна Гречко