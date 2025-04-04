В Ивановской области выясняют, почему загорелся ярославский грузовой поезд

Ивановская транспортная прокуратура проводит проверку по факту возгорания тепловоза грузового поезда, следовавшего по маршруту Ярославль – Иваново-Сортировочная. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

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Возгорание произошло 4 апреля в районе станции Ермолино. Вагоны отцепили и переместили на безопасное расстояние. Угрозы составу и окружающей среде нет, уточняют в ведомстве. К настоящему моменту возгорание ликвидировано.

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«Ивановская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта и противопожарных требований. Устанавливаются причины инцидента»,— сообщили в прокуратуре.

Алла Чижова