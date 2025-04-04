В Ивановской области выясняют, почему загорелся ярославский грузовой поезд
Ивановская транспортная прокуратура проводит проверку по факту возгорания тепловоза грузового поезда, следовавшего по маршруту Ярославль – Иваново-Сортировочная. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
Возгорание произошло 4 апреля в районе станции Ермолино. Вагоны отцепили и переместили на безопасное расстояние. Угрозы составу и окружающей среде нет, уточняют в ведомстве. К настоящему моменту возгорание ликвидировано.
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
«Ивановская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта и противопожарных требований. Устанавливаются причины инцидента»,— сообщили в прокуратуре.