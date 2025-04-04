Краснодар и Дуцзянъянь укрепили международное сотрудничество

Делегация Краснодара завершила рабочий визит в Китай, основной целью которого стало развитие партнерства с китайским городом Дуцзянъянь. Об этом сообщает пресс-служба администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Возглавила делегацию заместитель главы Краснодара Надежда Панаетова. В рамках поездки представители администрации посетили образовательные учреждения Дуцзянъяня, в том числе старейшую начальную школу Китая, где изучили практики интеграции традиционных методов и современных технологий.

Одним из ключевых событий визита стало участие в традиционном Фестивале выпуска воды, символизирующем начало сельскохозяйственного сезона. Также делегация побывала в Дуцзянъяньской экспериментальной школе иностранных языков — партнере 23-й гимназии Краснодара — и Чэндуском университете иностранных языков. На встречах с китайскими студентами и преподавателями обсудили молодежные и культурные проекты, включая поэтические инициативы на русском и китайском языках.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что между Краснодаром и Дуцзянъянем был подписан договор о сотрудничестве, предусматривающий развитие гуманитарных и образовательных связей.