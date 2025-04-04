Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Краснодар и Дуцзянъянь укрепили международное сотрудничество

Делегация Краснодара завершила рабочий визит в Китай, основной целью которого стало развитие партнерства с китайским городом Дуцзянъянь. Об этом сообщает пресс-служба администрация города.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Возглавила делегацию заместитель главы Краснодара Надежда Панаетова. В рамках поездки представители администрации посетили образовательные учреждения Дуцзянъяня, в том числе старейшую начальную школу Китая, где изучили практики интеграции традиционных методов и современных технологий.

Одним из ключевых событий визита стало участие в традиционном Фестивале выпуска воды, символизирующем начало сельскохозяйственного сезона. Также делегация побывала в Дуцзянъяньской экспериментальной школе иностранных языков — партнере 23-й гимназии Краснодара — и Чэндуском университете иностранных языков. На встречах с китайскими студентами и преподавателями обсудили молодежные и культурные проекты, включая поэтические инициативы на русском и китайском языках.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что между Краснодаром и Дуцзянъянем был подписан договор о сотрудничестве, предусматривающий развитие гуманитарных и образовательных связей.

Новости компаний Все