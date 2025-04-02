Краснодар и Дуцзянъянь подписали план по развитию сотрудничества

Делегация Краснодара во главе с заместителем мэра Надеждой Панаетовой подписала в Китае план мероприятий на 2025–2026 годы с городом Дуцзянъянь, охватывающий сотрудничество в экономике, образовании, культуре, патриотическом воспитании и спорте. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Церемония подписания документа состоялась в мэрии Народного правительства Дуцзянъяня. Согласно плану, города будут проводить совместные шахматные турниры и забеги.

В составе делегации от краевой столицы также присутствовали депутат городской думы Екатерина Афонина и начальник отдела зарубежных связей и межмуниципального сотрудничества Алексей Луговский. Китайская сторона получила приглашение посетить Краснодар с ответным визитом, принять участие в ежегодной выставке «ЮГАГРО», а молодежь — присоединиться к Всероссийскому патриотическому форуму активистов движения «Пост №1» в 2026 году.

«С городом Дуцзянъянем у нас разные часовые пояса, культуры, образовательные программы и инфраструктурные решения. При этом мы отличные партнеры и хотим расширять совместную деятельность»,— написал глава Краснодара Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Города уже реализовали ряд совместных проектов. Делегация краснодарской гимназии №23 посетила учебные заведения Китая, в Краснодар приезжала китайская семья — победитель международного конкурса социальных проектов «Одна семья для общества», а в 2024 году краснодарский творческий коллектив «Народный драйв» участвовал в фестивале молодежной музыки городов-побратимов в Чэнду.

Анна Гречко