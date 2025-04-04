The Economist: жители острова на Аляске учат русский язык на случай захвата Россией

Жители американского острова Малый Диомид на Аляске учат русский язык на тот случай, если Россия вдруг решит присоединить эту территорию к себе. Об этом рассказали журналисты The Economist, которые побывали на этом острове, расположенном всего в 3,5 км от острова Ратманова, самой восточной точки России. Рассказывая о повседневной жизни немногочисленных — около 100 человек — жителей Малого Диомида, журнал называет остров «передовой арктической схватки» между РФ и США.

Зимой с одного острова на другой можно дойти по льду менее чем за полчаса. И раньше их жители так и делали, особенно до начала холодной войны. Теперь же из-за обострения отношений между странами такие контакты полностью прекратились, жители наблюдают друг за другом издалека. «Мы наблюдаем за ними, а они за нами»,— говорит житель Малого Диомида Эдвард, добавляя, что «вернулся ледяной занавес».

При этом местные жители уверены, что Малый Диомид медленно, но уверенно дрейфует в сторону российского острова — на 1–2 м в год, как будто острова «пытаются что-то исправить», и якобы из-за этого движения на Малом Диомиде происходят «обвалы, оползни, таяние вечной мерзлоты». «Может быть, они (острова.— “Ъ”) любят друг друга? Скучают друг по другу?» — высказал мнение один из жителей острова.

Алена Миклашевская