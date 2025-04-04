«Молот» досрочно выбыл из серии плей-офф

В шестом матче серии в рамках 1/8 финала плей-офф ВХЛ пермский "Молот" проиграл на своем льду челябинскому "Челмету". Поединок завершился со счетом 1:5. Пермская хоккейная команда сумела противостоять сопернику только в первом периоде, когда была зафиксирована ничья 1:1. Гол в составе хозяев площадки забил в большинстве Павел Синявский. Во-второй и третьей двадцатиминутке подопечные Евгения Попихина ничего не смогли противопоставить челябинцам, которые без особых усилий довели серию до победы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТГ «Молот» Фото: ТГ «Молот»

Итог противостояния в серии плей-офф - 4:2 в пользу «Челмета». Для выявления победителя не понадобилось проводить решающий поединок в Челябинске. Сезон для «Молота» завершен.

В прошлом сезоне «Молот» также выбыл из плей-офф на 1\8 стадии, уступив красноярскому «Соколу» в серии со счетом 2:4