До конца года на всех станциях метро Петербурга установят турникеты с биометрией

На всех станциях петербургского метро в течение 2025 года появится по одному турникету, через который можно оплатить поездку с помощью биометрии, сообщает РБК Петербург со ссылкой на пресс-службу ГУП «Петербургский метрополитен».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Решение об увеличении числа специальных турникетов в дальнейшем примут «после получения результатов пилотного проекта». Тестировать турникеты с биометрией в городе на Неве начали в ноябре 2024 года.

Спустя пять месяцев контрольную проверку завершили. Именно тогда губернатор города Александр Беглов сообщил о постепенном внедрении технологии на всех станциях.

На текущий момент биометрическими данными можно оплатить проезд на станциях «Площадь Восстания» и «Гостиный двор».

Подробнее о технологии читайте в материале «Ъ-СПб» «Биометрия приедет на метро».

Андрей Маркелов