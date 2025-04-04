Экс-сотрудник Минобороны получил семь лет за взятку в 16 млн рублей

235-й гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии строгого режима бывшего сотрудника управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны Андрея Чекмазова, сообщило «РИА Новости». Он признан виновным в получении крупной взятки при выполнении госконтракта (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Андрея Чекмазова и второго фигуранта Дмитрия Фомина арестовали в сентябре 2024 года. Следствие установило, что в 2016–2022 годах Минобороны заключило контракты с АО «Оборонтест» на сумму в 1,5 млрд руб. В то же время подсудимые, контролировавшие исполнение контрактов, получили взятку на 16 млн руб. от замгендиректора «Оборонтеста» Александра Сухарева. За это фигуранты должны были покровительствовать компании и беспрепятственно принимать работы по контракту. 5 марта Следственный комитет России передал уголовное дело в суд.

Помимо лишения свободы Андрея Чекмазова лишили воинского звания полковника запаса. Ему на три года запретили занимать государственные должности. На имущество экс-сотрудников Минобороны наложили арест на сумму свыше 18 млн руб. Андрея Чекмазова взяли под стражу в зале суда.

Никита Черненко