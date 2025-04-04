Ростовское ЗАО имени Ленина планирует увеличить в 2025 году выручку на 10%

В 2025 году плановая выручка сельскохозяйственного ЗАО им. Ленина, зарегистрированного в Веселовском районе Ростовской области, должна увеличиться по сравнению с показателями 2024 года на 10% и составить 757,6 млн руб. Такие показатели заложены в отчете по результатам работы предприятия в прошлом году, опубликованном на ресурсе ЦРКИ «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», по итогам 2024 года выручка ЗАО им. Ленина составила 688,7 млн руб., увеличившись за год на 68 млн руб. (в 2023 году — 620,3 млн руб.). Чистая прибыль предприятия за прошлый год составила 10,5 млн руб., увеличившись за год на 3 млн руб. (в 2023 году — 7,5 млн руб.). Кредиторская задолженность на 31 декабря 2024 года составила 50 млн руб., снизившись за год на 9,7 млн руб.

По данным системы Rusprofile, ЗАО им. Ленина зарегистрировано в Веселовском районе Ростовской области в марте 1993 года. Основной вид деятельности — выращивание однолетних культур. Генеральный директор — Михаил Улитин.

В планах деятельности 3AO им. Ленина на 2025 год предусмотрено изменить структуру сельскохозяйственных культур, расширять ассортимент овощей н картофеля, увеличить площадь под зерновую кукурузу, а также расширить клиентскую базу акционерного общества. Планируется также внедрять в производство передовые технологии и строить складские помещения для хранения продукция. «Необходимо разрабатывать мероприятия о снижении убыточности, оптимизации отрасли животноводства и о перспективах его дальнейшего развития и возможности содержания или ликвидации»,— говорится в документе.

Как указано на официальном сайте предприятия, ЗАО имени Ленина — образовано на базе реорганизованного колхоза имени Ленина, созданного в 1929 году. Предприятие занимается производством сельхозпродукции, ее переработкой, хранением и реализацией. За обществом закреплено 9,5 тыс. га земли. Предприятие производит зерно озимых и яровых культур, кукурузы, горох, подсолнечник, картофель, лук, капусту, морковь, столовую свеклу. Вторая отрасль — животноводство (КРС). Общее поголовье животных предприятия — 840 голов, в том числе - 350 коров. Есть собственный молокоперерабатывающий цех, который производит молоко, сметану, ряженку, кефир, сливочное масло, варенец, творог, брынзу, сыр Сулугуни.

Дмитрий Михеенко