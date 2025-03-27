Выручка донского ЗАО имени Ленина за 2024 год составила 689 млн рублей

По итогам 2024 года выручка сельскохозяйственного предприятия — ЗАО им. Ленина, зарегистрированного в Веселовском районе Ростовской области, составила 688,7 млн руб. За год выручка фирмы выросла на 68 млн руб. (в 2023 году — 620,3 млн руб.). Данные содержатся в годовом бухгалтерском отчете общества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Чистая прибыль ЗАО им. Ленина за 2024 год составила 10,5 млн руб., увеличившись за год на 3 млн руб. (в 2023 году — 7,5 млн руб.). Кредиторская задолженность предприятия на 31 декабря 2024 года составила 50 млн руб., снизившись за год на 9,7 млн руб.

По данным системы Rusprofile, ЗАО им. Ленина зарегистрировано в Веселовском районе Ростовской области в марте 1993 года. Основной вид деятельности — выращивание однолетних культур. Генеральный директор — Михаил Улитин.

Как указано на официальном сайте предприятия, ЗАО имени Ленина является одной из крупнейших сельскохозяйственных организаций Веселовского района. Общество образовано на базе реорганизованного колхоза имени Ленина, созданного в 1929 году. Предприятие занимается производством сельскохозяйственной продукции, ее переработкой, хранением и реализацией. За обществом закреплено 9,5 тыс. га земли. Основная отрасль производства — растениеводство. Предприятие производит зерно озимых и яровых культур, кукурузы, горох, подсолнечник, картофель, лук, капусту, морковь, столовую свеклу. Вторая отрасль — животноводство (КРС). Общее поголовье животных предприятия — 840 голов, в том числе - 350 коров. Валовой надой молока в среднем за год составляет — 1500 тонн, удой на одну фуражную корову - 4250 кг. Есть собственный молокоперерабатывающий цех, который производит молоко, сметану, ряженку, кефир, сливочное масло, варенец, творог, брынзу, сыр Сулугуни.

Кроме того, ЗАО имени Ленина является неоднократным участником и призером в гонках на тракторах среди сельских механизаторов «БизонТрекШоу».

Дмитрий Михеенко