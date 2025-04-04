Наблюдательный совет Мосбиржи рекомендовал дивиденды в 26,11 руб. на акцию

Наблюдательный совет Московской биржи (MOEX: MOEX) рекомендовал дивиденды за 2024 год в размере 26,11 руб. на акцию, говорится в пресс-релизе торговой площадки. На выплаты может быть направлено 59,4 млрд руб., что составит 75% чистой прибыли Мосбиржи по итогам 2024 года. Вопрос о распределении прибыли рассмотрят на годовом собрании акционеров. Его дату утвердят позже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Рекомендованные дивиденды биржи за 2024 год могут стать максимальными в истории выплат торговой площадки, а дивидендная доходность может составить около 13,3%. По итогам 2023 года Мосбиржа выплатила дивиденды на сумму 39,49 млрд руб. из расчета 17,35 руб. на акцию.

31 марта индекс Мосбиржи опустился ниже 3000 пунктов впервые с 11 февраля. Показатель, как писали СМИ, снизился на фоне ареста главы компании «Русагро» Вадима Мошковича. При этом акции компании оказались лидерами по снижению котировок и по объемам торгов.

Екатерина Отрашкевич