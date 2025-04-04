В Казани закрыли кондитерскую «Lavanda cakes» из-за кишечной палочки

Деятельность казанского кафе-кондитерской «Lavanda cakes» на ул. Ахмерова приостановили из-за кишечной палочки. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

В ходе проверки выяснилось, что в заведении нарушался режим мытья столовой посуды, использовались продукты с истекшим сроком годности без маркировки, а также работали сотрудники, не прошедшие медосмотр.

Кроме того, кондитерская находилась в неподобающем санитарно-гигиеническом и техническом состоянии.

Кафе закрыли на 15 суток. Кроме того, с реализации сняли 39 партий пищевой продукции весом 69,712 кг.

Дарья Сайфиева