В Казани закрыли кондитерскую «Lavanda cakes» из-за кишечной палочки
Деятельность казанского кафе-кондитерской «Lavanda cakes» на ул. Ахмерова приостановили из-за кишечной палочки. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан.
В ходе проверки выяснилось, что в заведении нарушался режим мытья столовой посуды, использовались продукты с истекшим сроком годности без маркировки, а также работали сотрудники, не прошедшие медосмотр.
Кроме того, кондитерская находилась в неподобающем санитарно-гигиеническом и техническом состоянии.
Кафе закрыли на 15 суток. Кроме того, с реализации сняли 39 партий пищевой продукции весом 69,712 кг.