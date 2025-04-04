В Крымске завершили капремонт травматологического отделения ЦРБ

В Крымске окончены работы по капитальному ремонту травматологического отделения центральной районной больницы. Специалисты выполнили комплексную модернизацию помещений, сообщает в своем Telegram-канале глава Крымского района Сергей Лесь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Леся Фото: Telegram-канал Сергея Леся

В рамках реконструкции обновлена внутренняя отделка: напольное покрытие заменено на износостойкие и легко моющиеся материалы, стены облицованы влагостойкими и ударопрочными панелями, отремонтированы потолки и установлены современные светильники.

Особое внимание уделено инженерным системам — смонтированы энергоэффективные радиаторы отопления и усовершенствована вентиляция для создания оптимального микроклимата в палатах и кабинетах. При проведении электромонтажных работ заменена проводка, установлены новые распределительные щиты, добавлены розетки и улучшено освещение в палатах и процедурных помещениях.

После завершения ремонта травматологическое отделение соответствует актуальным стандартам.

Анна Гречко