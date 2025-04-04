Денис Мантуров поручил поддержать проекты по робототехнике в Челябинской области

Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров посетил с рабочим визитом Челябинскую область. Он поручил Минпромторгу и Минобрнауки РФ поддержать проекты в сфере робототехники, которые сейчас развиваются на Южном Урале, сообщает пресс-служба федерального правительства.

В ходе рабочего визита в Челябинскую область Денис Мантуров посетил Центр промышленной робототехники, созданный на базе факультета мехатроники и робототехники Южно-Уральского государственного университета вместе с «Заводом роботов». Руководство предприятия также представило первому вице-премьеру проекты, которые планируется реализовать на территории особой экономической зоны «Южноуральская». В том числе при участии ЧКПЗ и «Завода роботов» прорабатывается строительство в ОЭЗ первых в России так называемых «темных» цехов, не требующих для работы участия человека. В них будут использоваться российские роботы, отечественный беспилотный транспорт и российские ИТ-решения.

«Денис Мантуров поручил Минпромторгу России и Минобрнауки России поддержать представленные проекты, а также дальнейшее развитие научно-производственной и образовательной кооперации в сфере робототехники в Челябинской области»,— сообщает пресс-служба правительства РФ.

Кроме того, первый вице-премьер РФ побывал на автозаводе «Урал» в Миассе, где 4 апреля с конвейера сошел полуторамиллионный автомобиль — Урал Next. Денис Мантуров и губернатор Челябинской области Алексей Текслер оставили свои подписи на капоте юбилейного грузовика.

Также в Миассе вице-премьер вместе с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым осмотрел производственную площадку АО «ГРЦ Макеева».