Ульяновская область заняла 6 место в ПФО по темпам роста средней зарплаты

Средняя зарплата в Ульяновской области в 2024 году в сравнении с 2023 годом выросла на 20,1%. Об этом сообщило в пятницу министерство экономического развития региона, разместив информацию о прошедшем заседании областной комиссии под руководством председателя облправительства Геннадия Спирчагова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным министерства, темп роста средней зарплаты к уровню предыдущего года в 2022 году составил 114,9% , в 2023 году – 117,7%, за 2024 год – 120,1%. Рост реальной зарплаты за 2024 год составил 11,5%.

По данным Ульяновскстата, в январе 2025 года средний размер оплаты труда составил в регионе 61,3 руб. (118,5% к уровню января прошлого года). Министерство отмечает, что темп роста оплаты труда в Ульяновской области выше, чем в среднем по России (117,1%). По этой динамике Ульяновская область (на январь 2025 г.) занимает шестое место среди регионов ПФО.

По словам Геннадия Спирчагова, драйвером роста зарплат стало их повышение на предприятиях ОПК, выполняющих гособоронзаказ в условиях СВО, «на “Авиастаре”, “Искре”, в “УКПБ” зарплата в полтора и более раза выше, чем в среднем по экономике региона».

Как прозвучало на заседании комиссии, более 100 тыс. руб. средняя зарплата также на предприятиях электроники и производства напитков. В сфере воздушного транспорта — более 183 тыс. руб., в сфере научных исследований и разработок — более 109 тыс. руб., на предприятиях, занимающихся производством компьютеров, электронных и оптических изделий — более 104 тыс. руб. В то же время в сфере производства одежды — менее 30 тыс. руб.

При этом по абсолютному уровню средней заработной платы Ульяновская область пока продолжает отставить от многих регионов. В опубликованном 31 марта агентством РИА «Рейтинг» рейтинге регионов РФ по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах в 2024 году Ульяновская область занимает 66 место. По данным Ульяновскстата, по уровню средней зарплаты за 2024 год регион занимает в ПФО 10 место (61,322 тыс. руб.). Лидером в ПФО является Татарстан (78,003 тыс. руб.), на втором месте Пермский край (72,615 тыс. руб.), на третьем — Удмуртия (70,843 тыс. руб.). Самарская область (68,661 тыс. руб.) занимает шестую строчку рейтинга.

Сергей Титов, Ульяновск