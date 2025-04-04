В Таганроге начали установку стеклопакетов в атакованной БПЛА многоэтажке

Сегодня в Таганроге в дом по ул. Л. Чайкиной, 57 завезено 66 стеклопакетов и 6 стекол. Специалисты приступили к замене поврежденных конструкций. Об этом сообщается в Telegram-канале главы города Светланы Камбуловой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По ее словам, продолжается работа комиссии по оценке ущерба в многоквартирных домах и частных домовладениях, пострадавших в результате атаки БПЛА в ночь на 2 апреля. Уже обследовано 78 жилых помещений, установлено 189 поврежденных окон.

«Благодарю бизнес-сообщество за оперативное реагирование на просьбу города о помощи», - приводятся в сообщении слова госпожи Камбуловой.

Напомним, в ночь на 2 апреля в Таганроге из-за атаки БПЛА со стороны украинских боевиков повреждены два многоквартирных дома, пострадали два человека.

Загорелись девятиэтажный дом по адресу улица Лизы Чайкиной, 57, а также семиэтажный дом на улице Ленина, 147. Один из беспилотников был найден в переулке 1-й Новый, 26.

Сергей Иванов