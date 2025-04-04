Жители Свердловской области задержаны по делу о похищении ребенка в Новосибирске

Двое жителей Свердловской области были задержаны в Новосибирске по подозрению в похищении 6-летнего ребенка (п. «а, д» ч. 2 ст. 126 УК РФ), сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным следствия, 16 февраля в Новосибирске 40-летний мужчина привлек двух жителей Свердловской области, и в присутствии бывшей жены похитил своего 6-летнего сына. Он увез мальчика в неизвестном направлении.

Задержанные жители Свердловской области заключены под стражу в порядке ст. 91 УПК РФ. «Следователями регионального СК и сотрудниками МВД по Новосибирской области проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление местонахождения ребенка и его отца»,— сообщили в ведомстве.

В распоряжении «Ъ-Урал» есть видеообращение отца ребенка. «Родительских прав я не лишен и не ограничен в них. Дети являются гражданами как России, так и Австралии. Однако российские органы опеки и полиции откровенно игнорировали мои сообщения как о нарушении прав детей, так и о решении австралийского суда, обязавшего мою супругу, втайне от меня вывезшую детей в Россию, вернуть детей», заявил отец ребенка. Кроме того, он утверждал что его знакомые не совершали преступления. Он попросил главу СКР Александра Бастрыкина обратить внимание на ситуацию.

Полина Щуцкая