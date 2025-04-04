Против 24-летних астраханцев возбудили дело о похищении 15-летней девочки

Приволжский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Астраханской области возбудил уголовное дело о похищении несовершеннолетней (п.п. «а», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ) в отношении 24-летних местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, поздним вечером 2 февраля текущего года в с. Началово Приволжского района местная жительница и ее знакомый сильно избили знакомую 15-летнюю девочку и ее несовершеннолетнего брата, после чего поместили потерпевшую в салон машины и скрылись. Когда фигурантам стало известно, что брат девочки рассказал о произошедшем полиции, они освободили несовершеннолетнюю.

Правоохранители задержали подозреваемых в порядке ст. 91 УПК РФ. Суд по ходатайству следствия принял решение заключить их под стражу. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов