Нижегородская область запускает сервис для комфортного переезда ИТ-специалистов

Власти Нижегородской области запускают онлайн-сервис для комфортного переезда в регион ИТ-специалистов «Переезжаю в ИТ-Нижний». С его помощью специалисты смогут получить персональный план переезда, рассказали в нижегородском правительстве 4 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Нижегородская область последовательно создает условия для привлечения ИТ-специалистов со всей страны. И очень здорово, что наши ИТ-специалисты это видят: регион занимает первое место среди субъектов РФ в рейтинге мер поддержки ИТ-компаний»,— отметил губернатор Глеб Никитин. Он добавил, что проект «Переезжаю в ИТ-Нижний» станет важным элементом в укреплении позиций региона как одного из ведущих ИТ-центров России.

Замгубернатора Егор Поляков рассказал, что в сервисе размещены вакансии региональных компаний-партнеров. Также с его помощью можно составить персональный план переезда, ответив на несколько вопросов. Если у пользователя возникнут сложности, ему поможет консьерж — персональный специалист, закрепленный за потенциальным релокантом. Он поможет с разными задачами, от поиска квартиры до оформления документов.

Галина Шамберина