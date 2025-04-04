Никто не выкупил часть акций «Орелстроя» за 848 млн рублей

Не состоялся аукцион по продаже 22,46% акций крупнейшей строительной компании Орловской области ПАО «Специализированный застройщик "Орелстрой"». Это связано с тем, что на него никто не заявился, следует из документации торгов.

Департамент государственного имущества и земельных отношений региона выставлял лот на продажу в рамках программы приватизации. Начальная цена 50 064 обыкновенных именных бездокументарных акций составляла 848,4 млн руб. Уставный капитал компании — 400,1 млн руб. Всего в обороте 222 902 акции, номинальная стоимость одной — 1 795 руб.

В 2022 году орловские власти уже пытались продать свой пакет акций «Орелстроя» за 917,5 млн руб., но на торги также никто не заявился.

О проекте «Орелстроя» по комплексному освоению 16 га в Орле читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова