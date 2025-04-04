В Ярославской области из-за пала травы сгорели четыре дома

В Ростовском районе в деревне Липовка сгорели три нежилых и один дачный дом из-за пала травы. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Сообщение о загорании от пала травы трех домов поступило в ведомство 4 апреля в 13:35. На тот момент уже была угроза дачному дому. Пожар тушили 35 человек, в том числе сотрудники МЧС.

«Уничтожено три нежилых дома и один дачный дом. Пострадавших нет»,— сообщают в МЧС.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал о возгорании сухой травы на Осташинском кладбище в Ярославле 4 апреля.

Алла Чижова