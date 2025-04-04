В Ярославле загорелось Осташинское кладбище

В Ярославле на Осташинском кладбище загорелась сухая трава. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

На кадрах, заснятых с места событий, видно, как трава горит рядом с захоронениями. На месте работали пожарные. Как пояснили «Ъ-Ярославль» в областном ГУ МЧС, к настоящему времени пожар уже ликвидирован.

«В 11.00 поступило сообщение о горении сухой растительности на Осташинском кладбище. 18 сотрудников МЧС России и 5 единиц техники потушили пожар на площади 0.3 Га в 11.41»,- сообщили «Ъ-Ярославль» в ведомстве.

Алла Чижова