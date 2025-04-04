Станция Балезино возглавила топ ГЖД по сдвоенным грузовым поездам в 1-м квартале

Станция Балезино в Удмуртии стала лидером по отправке сдвоенных грузовых поездов на Горьковской железной дороге (ГЖД) в первом квартале 2025 года, сообщает пресс-служба межрегионального филиала ОАО «РЖД». На удмуртской станции было сформировано 226 таких составов. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», это более трети всех сформированных «сдвоек» на станциях ГЖД в январе-марте 2025-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«За счет увеличения веса и длины грузовых поездов мы повышаем эффективность таких перевозок. Это позволяет проводить большее количество составов, максимально используя пропускную способность направлений магистрали»,— сказал начальник ГЖД Сергей Дорофеевский.

Технология сцепляет два поезда. Объединенный состав управляется двумя синхронно работающими электровозами в начале и в середине состава. «Сдвойка» включает в себя от 100 до 142 вагонов. Общий вес состава — более 10 тыс. тонн.

Напомним, в ноябре 2024-го на станцию Ижевск прибыл первый контейнерный поезд из Владивостока с потребительскими и промышленными импортными товарами. Это произошло в рамках строительства контейнерного терминала, завершить которое планируется в 2025 году. Эксперты считают, что благодаря этому местные предприятия смогут сократить логистические издержки, а также начать более тесно контактировать с другими странами.

Подробнее об этом читайте в материале «Вагонам сократили путь на Восток».