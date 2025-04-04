Генсек НАТО назвал Россию долгосрочной угрозой
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия надолго останется угрозой для Североатлантического альянса. Господин Рютте отметил, что НАТО будет поддерживать Украину через свое командование в Висбадене и представительство в Киеве.
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«Это совершенно ясно: для всего НАТО Россия является долгосрочной угрозой, даже если этот конфликт завершится. Не будем наивными, что касается России»,— сказал Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания глав МИДов стран альянса 4 апреля (цитата по ТАСС).
Марк Рютте добавил, что вступление Украины в альянс не входит в план по урегулированию конфликта с Россией, однако путь страны в НАТО «необратим». Он отметил, что после завершения конфликта альянс намерен вооружить Украину, чтобы «Россия не могла захватить ни одного квадратного километра территории».