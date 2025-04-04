Алексей Пшеничный: «Все общественные движения основаны на “настоящих буйных“»

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 3 апреля провели очередной бизнес-завтрак. Специальным гостем мероприятия уже во второй раз в этом году выступил Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, создатель группы компаний «Высшая Лига», профессиональный спортсмен. Резидентам и гостям спикер рассказал о том, что становится основой для клубного единства, как сохранить лояльность сообщества и почему КубА — не просто деловой клуб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер бизнес-завтрака Алексей Пшеничный

Фото: Михаил Брайко Спикер бизнес-завтрака Алексей Пшеничный

Фото: Михаил Брайко

В отличие от предыдущей встречи, где обсуждались первые шаги предпринимателя в спорте, на этот раз в центре внимания оказалась история рождения Клуба КубА и особенности развития клубного движения в России.

Рассказывая о своем опыте создания сообществ, Алексей Пшеничный отметил, что первым его проектом стал Беговой клуб. По словам эксперта, главной задачей на начальном этапе являлась необходимость понять механизмы вовлечения именно любителей, а не профессиональных спортсменов.

«Все общественные движения основаны на "настоящих буйных"»,— поделился спикер, процитировав строки Владимира Высоцкого. Такими словами он охарактеризовал людей, пока еще не достигнувших профессионализма, но неуклонно следующих выбранному пути вопреки критике окружающих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гости задавали вопросы о принципах клубного единства

Фото: Михаил Брайко Гости задавали вопросы о принципах клубного единства

Фото: Михаил Брайко

К 2009 году созданное сообщество стало одним из крупнейших общественных клубов в стране. По оценке эксперта, поддержание постоянной целевой аудитории обходилось примерно в 1,5 млн руб. — эти средства шли на закупку экипировки, рекламу и другие сопутствующие расходы.

Однако, несмотря на значительные вложения, результаты превзошли ожидания. Спикер привел статистику: если обладатель обычной бонусной карты посещал магазин клуба в среднем 2,5 раза, участник соревнований — 4–6 раз, то участник сообщества приходил около 12 раз. Несмотря на кажущуюся затратность стратегии, увеличение среднего чека при таком количестве посещений компенсировало все затраты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Пшеничный: «Все общественные движения основаны на “настоящих буйных“»

Фото: Михаил Брайко Алексей Пшеничный: «Все общественные движения основаны на “настоящих буйных“»

Фото: Михаил Брайко

Этот опыт стал основой для следующего шага — создания Клуба КубА. Говоря о формировании сообщества, спикер был откровенен с аудиторией: ключевым стимулом выступила потребность в самоактуализации — высшей ступени пирамиды Маслоу. Все три основателя — сам господин Пшеничный, предприниматель и сооснователь первой в России сети иммерсивных спектаклей «Голос Города» Артем Миронов, а также профессор экономики и бизнес-консультант Александр Полиди — в определенный момент ощутили желание делиться накопленными знаниями.

Но взгляды на формат развития проекта разошлись: соучредители воспринимали клуб скорее как хобби и повод для еженедельных встреч с людьми по четвергам, а спикер подошел к делу со свойственной ему структурностью, четко обозначив цель, стратегию развития, бюджет, ожидаемые результаты и целевую аудиторию.

«В клубном движении нельзя быть черствым, надо быть человеконаправленным»,— подчеркнул эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Совместное фото резидентов Клуба КубА

Фото: Михаил Брайко Совместное фото резидентов Клуба КубА

Фото: Михаил Брайко

В своем выступлении Алексей Пшеничный также выделил три фундаментальные предпосылки формирования клубов: личная безопасность, групповая безопасность (стремление быть «ближе к костру»), естественное желание человека объединяться с другими из чувства любопытства. По его мнению, истинная ценность сообщества заключается не в формальных характеристиках, а в возможности осознания мира через восприятие различных точек зрения.

Завершая встречу, спикер обратился к участникам мероприятия с вопросом об идеях насчет дальнейшего развития Клуба КубА. Среди предложенных идей прозвучало предположение о трансформации клуба в общероссийское сообщество. Господин Пшеничный положительно оценил инициативу, однако отметил важное ограничение — ориентацию на офлайн-формат взаимодействия, который остается фундаментальной ценностью проекта.

ИП Пшеничный