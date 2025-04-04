В Екатеринбурге улицы нового района назовут в честь уральских архитекторов

В жилом районе «Изумрудный бор» в Екатеринбурге появится топонимический комплекс, посвященный выдающимся уральским архитекторам, сообщил в своем Telegram-канале директор департамента архитектуры Руслан Габдрахманов.

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Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Здание администрации Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Планируется присвоить названия улицам в честь архитекторов, которые внесли значительный вклад в формирование облика города.

В частности, в новом районе появятся:

Улица Архитектора Голубева (первый главный архитектор Свердловска, автор детского туберкулезного санатория и «Дома специалистов»);

Улица Архитектора Емельянова (автор проекта перепланировки парка Дворца пионеров и «Дома Красной Армии» в Свердловске);

Улица Архитектора Антонова (архитектор-художник, автор проекта «Городок чекистов»);

Улица Архитектора Оранского (главный архитектор Свердловска, один из авторов плана «Большого Свердловска»);

Улица Архитектора Безрукова (соавтор проектов зданий соцгородка Уралмаш);

Улица Архитектора Домбровского (автор «Домов Горсовета», набережной городского пруда, сквера у Оперного театра);

Улица Архитектора Соколова (автор комплекса «Второй дом Советов» и соавтор «Городка чекистов»).

Ранее генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин в интервью «Ъ-Урал» сообщил, что самым ожидаемым событием в ЖК «Изумрудный бор» станет строительство школы и детского сада на 300 мест. Дошкольное учреждение планируется построить в третьем квартале 2025 года.

Полина Щуцкая