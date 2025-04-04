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Прокурором Борисовского района Белгородской области назначен Евгений Ермоленко

Приказом Генпрокурора РФ Игоря Краснова старший советник юстиции Евгений Ермоленко назначен на должность прокурора Борисовского района Белгородской области. Как сообщили в облпрокуратуре, одновременно он освобожден от должности прокурора Волоконовского района.

Евгений Ермоленко родился в 1978 году. Получил юридическое образование в НИУ БелГУ, окончил его в 2001 году. В тот же год он начал работать в органах прокуратуры, занимал должности помощника, следователя, зампрокурора Корочанского района. В 2015 году возглавил прокуратуру Волоконовского района.

В декабре 2024 года от должности прокурора Борисовского района был освобожден Александр Богатырев. Его назначили прокурором Белгородского района.

Алина Морозова