В Северной Осетии пять городов признаны благоприятными для жизни

По итогам 2024 года в Северной Осетии пять из шести городов признаны благоприятными для жизни. Данные приводит министерство строительства и ЖКХ РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Среди благоприятных для жизни городов в Северной Осетии — Владикавказ (247 баллов), Моздок (243), Дигора (216), Беслан (210), Ардон (213). Городов с неблагоприятной средой (178) признан Алагир.

В соседней Ингушетии статус благоприятных получили два из пяти городов — Магас (232 балла) и Малгобек (193). Неблагоприятными признаны Назрань (176), Карабулак (157) и Сунжа (172).

Карачаево-Черкесия демонстрирует схожую картину: благоприятными для проживания считаются Черкесск (214 баллов) и Карачаевск (208), тогда как Теберда (178) и Усть-Джегута (160) имеют неблагоприятную среду.

В Кабардино-Балкарии шесть из восьми городов получили положительную оценку: Нальчик (251 балл), Нарткала (228), Терек (221), Тырныауз (213), Баксан (204) и Чегем (198). Майский и Прохладный набрали по 180 баллов, что относит их к категории населенных пунктов с неблагоприятной средой.

Всего в исследование вошли 1,1 тыс. городов России, из которых 920 признаны благоприятными для жизни. Среднее значение индекса по стране выросло с 200 до 220 баллов. При расчете использовались сведения МВД, Минкультуры, Росстата, Роспотребнадзора и ДОМ.РФ.

Индекс качества городской среды включает 36 показателей. В расчет включили шесть пространств — «Жилье и прилегающие пространства», «Озелененные пространства», «Социально-досуговая инфраструктура», «Улично-дорожная сеть», «Общегородское пространство», «Общественно-деловая инфраструктура», которые были оценены по шести критериям — «Безопасность», «Комфортность», «Экологичность и здоровье», «Идентичность и разнообразие», «Современность и актуальность среды» и «Эффективность управления». Максимальное возможное количество баллов — 360.

Николай Аксенов