Экс-главу липецкого застройщика осудили за обман дольщиков

Октябрьский райсуд Липецка признал бывшего гендиректора проблемного застройщика ООО «Строительное управление 10 треста "Липецкстрой"» Андрея Шевелева виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Как сообщили в региональном управлении СКР, ему назначили три года колонии общего режима.

Как установил суд, бывший топ-менеджер знал об отсутствии разрешения на строительство дополнительной секции и увеличение этажности дома на улице 50 лет НЛМК в Липецке. Тем не менее, в 2013–2016 годах через контролируемое им ООО «Борсалино» он заключил более сотни договоров цессии в отношении несуществующих квартир с гражданами и юрлицами на общую сумму порядка 85,5 млн руб. С апреля 2018 года по август 2019-го он заключил с этими же гражданами договоры цессии на 121 млн руб., по которым «Борсалино» уступило им права требования квартир у «Липецкстроя».

В ходе следствия у застройщика изъяли участок с недостроем и передали в Фонд развития территорий для завершения строительства. 258 человек получили выплаты от Фонда и министерства строительства и архитектуры Липецкой области на 731 млн руб. в сумме в качестве возмещения ущерба.

Потерпевшими по уголовному делу признали 107 физических лиц и четырех юридических. Его объем составил 81 том.

Уголовное дело в отношении соучастника Шевелева, скрывшегося от следствия, выделено в отдельное производство в связи с его розыском. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о Владимире Сидельнике.

Летом 2023 года недострой на улице 50 лет НЛМК за 58,9 млн руб. выкупило местное ООО «Строительное монтажное управление — 3».

О проектах ГК «Развитие» по завершению недостроев в четырех регионах за 13 млрд руб. — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова