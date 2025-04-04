«Уход в оффлайн стал синонимом благополучия»

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, как отказ от соцсетей влияет на состояние и настроение человека, а также приложениях и устройствах, помогающих отдыхать от скроллинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Исследователи из Техасского университета привлекли для эксперимента более 4 тыс. участников, их средний возраст составил 32 года. В течение двух недель фокусным группам было разрешено только отправлять текстовые сообщения и совершать звонки, однако испытуемые не могли ничего гуглить и проверять соцсети. Отключившись от интернета, они уделили больше времени различным занятиям в реальном мире — хобби, личному общению с близкими, пребыванию на открытом воздухе. Участники исследования отметили, что лучше спали и в целом как будто больше контролировали сами себя.

Результаты впечатляющие: 91% участников отметили улучшение своего ментального состояния, способность легче концентрировать внимание и почувствовали себя лучше. Некоторые сказали, что будто помолодели умом сразу лет на десять. Другие сравнили эффект с антидепрессантами и длительной терапией. Получается, даже две недели без отвлекающих факторов благотворно влияют на работу мозга, он способен постепенно отключаться от цифровой зависимости и в какой-то степени восстанавливать свои возможности.

Кроме того, что это полезно и увлекательно, это еще и динамично растущая сфера рынка. Например, компания Light представила Phone III — так называемое устройство для вечеров и выходных без скроллинга. Никаких впечатляющих характеристик, просто типичный корпус, почти четырехдюймовый экран и кнопка-ролик сбоку. Приложений нет, можно звонить, писать смс, делать технические фото, использовать навигатор, заметки, календарь. И за все это почти $600. Еще более веселая штука — новое приложение Touch grass. Создатель не просто обыграл идиому, но и заставил пользователей и правда искать траву: после лимита экранного времени доступ не восстановится, пока камера не зафиксирует ладонь на траве. Разработчик на платформе Reddit настаивает, что картинки фейковой травы не помогут. Правда, в нашем случае этот инструмент носит остро сезонный характер.

Яна Лубнина