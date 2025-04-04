В Сочи торговым объектам дали два месяца на устранение нарушений
Комиссия из представителей городской администрации проверила 560 объектов потребительской сферы Сочи на доступность для маломобильных граждан, обнаружила нарушения, на устранение которых выделила две месяца. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.
Фото: пресс-служба администрации Сочи
Рабочая группа обследовала 36 предприятий в одном из крупных торговых центров Центрального района. При проверке особое внимание уделялось входным группам и санитарным комнатам.
«Уделяем особое внимание обследованию объектов потребительской сферы на предмет доступности для маломобильных граждан. В результате рабочими группами проводится мониторинг объектов мелкорозничной торговли в границах гостевых маршрутов, а также крупных торговых центров. С начала этого года обследовано 560 объектов потребительской сферы, осуществляющих свою деятельность на 14 улицах внутригородских районов»,— отметил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Сергей Сомко.
Представители департамента совместно со специалистами социальной сферы и представителями общества инвалидов также проводят повторные проверки по контролю выполнения ранее составленных замечаний. В ходе профилактического мероприятия выявлен ряд нарушений, на устранение которых отведено два месяца.