В поселке Щепкин возле магазина обнаружили обломки БПЛА

В поселке Щепкин Ростовской области возле магазина «Светофор» обнаружены обломки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба администрации Аксайского района в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фрагменты беспилотного летательного аппарата нашли в районе улицы Советская, 100.

Райадминистрация напоминает, что приближаться к обломкам БПЛА запрещено — они могут содержать взрывчатку или быть оборудованы таймер-детонаторами. Также запрещено брать в руки поражающие элементы от сдетонировавших БПЛА, на них могут быть нанесены отравляющие вещества.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что ночью 4 апреля в Неклиновском районе военные сбили БПЛА. Пострадавших и разрушений на земле нет.

Тат Гаспарян